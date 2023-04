Vasco Rossi | fan morti in un incidente in moto per andare al concerto | raccolti 267 mila euro per le figlie

(Di giovedì 20 aprile 2023) Sono stati raggiunti 267dalla raccolta fondi per ledella coppia morta in unperaldi. Quando il pomeriggio di venerdì 20 maggio 2022...

Creati tre trust intestati a ciascuna delle ragazze. Per ognuna 89mila euro utilizzabili dal 27mo anno di età. Oggi le giovani hanno 17, 12 e 9 anni ...Sono stati raggiunti 267mila euro dalla raccolta fondi per le figlie della coppia morta in un incidente per andare al concerto di Vasco Rossi. Quando il pomeriggio di venerdì 20 maggio ...