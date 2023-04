Valorizzazione del territorio, alla Pro Loco di Paupisi il premio “Bianco Tanagro” (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il riconoscimento nazionale di ‘Sagra di Qualità’ conferito alla Sagra del Cecatiello, la Pro Loco di Paupisi riceverà il prossimo 30 aprile ad Auletta (SA), in occasione dell’XI edizione del Festival del Carciofo Bianco che si terrà nei giorni 29-30 aprile e 1 maggio, un ulteriore premio “Bianco Tanagro” per l’impegno profuso nella Valorizzazione del territorio. “Con quest’ ulteriore riconoscimento – afferma Dario Orsillo, presidente della Pro Loco – Paupisi celebra il lavoro costante dei componenti del direttivo della Pro Loco e di tutti i volontari che, con dedizione, hanno saputo portare prestigio al nostro piccolo paese negli ultimi anni con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il riconoscimento nazionale di ‘Sagra di Qualità’ conferitoSagra del Cecatiello, la Prodiriceverà il prossimo 30 aprile ad Auletta (SA), in occasione dell’XI edizione del Festival del Carciofoche si terrà nei giorni 29-30 aprile e 1 maggio, un ulteriore” per l’impegno profuso nelladel. “Con quest’ ulteriore riconoscimento – afferma Dario Orsillo, presidente della Procelebra il lavoro costante dei componenti del direttivo della Proe di tutti i volontari che, con dedizione, hanno saputo portare prestigio al nostro piccolo paese negli ultimi anni con ...

