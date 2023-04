Vaia, 'ancora oggi ragazzi stanno soffrendo per danni lockdown' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - Cosa le hanno detto i ragazzi di 'Amici'? "Ho trovato in loro molto interesse. Mi hanno detto che il durante il Covid hanno visto il buio davanti, una sorta di muro e...". Così Francesco Vaia, direttore dell'Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) Spallanzani di Roma racconta a 'Libero' la sua esperienza come ospite della trasmissione 'Amici'. Mi scusi: quello l'abbiamo visto un po' tutti, non crede? "Certo, ma la pandemia ha esacerbato le preoccupazioni dei più giovani. È come se fosse stata tolta loro la socialità. I lockdown, le chiusure prolungate, la Dad, tutto quel tempo passato davanti a uno schermo", osserva Vaia. Spesso ce li mettevamo noi: "Stai un po' al computer che intanto io faccio le cose mie. Non ha aiutato", continua. C'erano i social, però. Non eravamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - Cosa le hanno detto idi 'Amici'? "Ho trovato in loro molto interesse. Mi hanno detto che il durante il Covid hanno visto il buio davanti, una sorta di muro e...". Così Francesco, direttore dell'Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) Spallanzani di Roma racconta a 'Libero' la sua esperienza come ospite della trasmissione 'Amici'. Mi scusi: quello l'abbiamo visto un po' tutti, non crede? "Certo, ma la pandemia ha esacerbato le preoccupazioni dei più giovani. È come se fosse stata tolta loro la socialità. I, le chiusure prolungate, la Dad, tutto quel tempo passato davanti a uno schermo", osserva. Spesso ce li mettevamo noi: "Stai un po' al computer che intanto io faccio le cose mie. Non ha aiutato", continua. C'erano i social, però. Non eravamo ...

