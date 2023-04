Vaccini | Unicef | in pandemia diminuita fiducia immunizzazione bambini

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - Durante lala percezione pubblica dell'importanza deiper iin 52 sui 55 Paesi del mondo presi in esame. E' quanto emerge da un nuovo rapporto dell'sulle vaccinazioni pediatriche. In particolare laè calata di oltre un terzo nella Repubblica di Corea, Papua Nuova Guinea, Ghana, Senegal e Giappone dall'inizio della, mentre Cina, India e Messico sono gli unici paesi studiati in cui i dati indicano una percezione rimasta inalterata o addirittura migliorata. Lanei- sottolinea il report - è volatile e legata al tempo. Saranno necessarie ulteriori raccolte di dati e analisi per determinare se i risultati sono indicativi di una ...

In quasi la metà dei 55 Paesi studiati, più dell'80% degli intervistati ritiene che i vaccini siano importanti per i bambini ...Durante la pandemia da Covid-19, tra il 2019 e il 2021 un totale di 67 milioni di bambini nel mondo non ha ricevuto le vaccinazioni di routine, con livelli di copertura in calo in 112 Paesi. Di ...