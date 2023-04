Utili in calo ma superiori alle attese per MFE. Pier Silvio Berlusconi: «Siamo orgogliosi del lavoro svolto. Gli ottimi ascolti ci consentono una nuova distribuzione di dividendi» (Di giovedì 20 aprile 2023) Pier Silvio Berlusconi Un calo c’è stato ma il bicchiere è mezzo pieno per Media For Europe, la holding del gruppo cui fa capo Mediaset. Da un lato gli Utili sono superiori alle stime fatte ad inizio anno e a quelli pre pandemia, dall’altro calano rispetto ai 12 mesi precedenti. Per la precisione l’utile netto è pari a 216,9 milioni, contro i 374,1 milioni del 2021 (190,3 milioni nel 2019). Pesa, chiaramente, anche l’incertezza dovuta al conflitto in Ucraina. L’Utile netto adjusted ha raggiunto i 247,5 milioni di euro. In calo anche i Ricavi (2.801,2 milioni di euro rispetto ai 2.914,3 milioni del 2021) e il Risultato Operativo (280,1 milioni di euro rispetto ai 418 milioni del 2021). La capogruppo MFE chiude il bilancio al 31 dicembre 2022 con un ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 aprile 2023)Unc’è stato ma il bicchiere è mezzo pieno per Media For Europe, la holding del gruppo cui fa capo Mediaset. Da un lato glisonostime fatte ad inizio anno e a quelli pre pandemia, dall’altro calano rispetto ai 12 mesi precedenti. Per la precisione l’utile netto è pari a 216,9 milioni, contro i 374,1 milioni del 2021 (190,3 milioni nel 2019). Pesa, chiaramente, anche l’incertezza dovuta al conflitto in Ucraina. L’Utile netto adjusted ha raggiunto i 247,5 milioni di euro. Inanche i Ricavi (2.801,2 milioni di euro rispetto ai 2.914,3 milioni del 2021) e il Risultato Operativo (280,1 milioni di euro rispetto ai 418 milioni del 2021). La capogruppo MFE chiude il bilancio al 31 dicembre 2022 con un ...

