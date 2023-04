Usa | Washington Post | Biden annuncerà la sua ricandidatura martedì

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 20 aprile 2023) caption id="attachment 326790" align="alignleft" width="150" Joe/captionSecondo ilil presidente americano, Joepotrebbe annunciare la suaalla presidenza25 aprile."Il presidentee il suo team stanno preparando l'annuncio della campagna per la rielezione la prossima settimana, con gli assistenti che lavorano a un piano per la diffusione di un video con cui lanciare ufficialmente la campagna" scrive ilcitando "tre persone informate sui fatti".e i suoi collaboratori punterebbero aper la diffusione del video in concomitanza con il quarto anniversario del lancio della sua campagna 2020.