Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Usa, palla rotola nel suo cortile: spara al vicino di casa e alla figlia di 6 anni #usa #20aprile - francescobonfi_ : RT @MediasetTgcom24: Usa, palla rotola nel suo cortile: spara al vicino di casa e alla figlia di 6 anni #usa #20aprile - milanecon : RT @MediasetTgcom24: Usa, palla rotola nel suo cortile: spara al vicino di casa e alla figlia di 6 anni #usa #20aprile - NandoPiscopo1 : RT @MediasetTgcom24: Usa, palla rotola nel suo cortile: spara al vicino di casa e alla figlia di 6 anni #usa #20aprile - PandArancio : RT @MediasetTgcom24: Usa, palla rotola nel suo cortile: spara al vicino di casa e alla figlia di 6 anni #usa #20aprile -

Ennesima sparatoria negli . Una bambina di 6 anni e i suoi genitori stavano giocando con laa Charlotte , in North Carolina , quando un uomo ha fatto fuoco contro di loro. I fatti risalgono alla sera di martedì 18 aprile. Secondo quanto ricostruito, il pallone da basket sarebbe finito ...... il proprietario gli spara in testa Leggi Anche, ragazza sbaglia vialetto: uccisa dal ... Jonathan Robertson , ha detto che i bambini del vicinato stavano 'giocando a basket quando unaè ...Una bimba di 6 anni e suo padre sono stati feriti gravemente da un uomo che gli ha sparato dopo che il pallone da basket con il quale stavano giocando è finito nel suo giardino, vicino Charlotte, in ...

Stati Uniti, palla rotola nel suo cortile: spara al vicino di casa e alla figlia di 6 anni TGCOM

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Una bambina di 6 anni e i suoi genitori stavano giocando con la palla a Charlotte, in North Carolina, quando un uomo ha fatto fuoco contro di loro. I ...Dopo il fatto, l'uomo è scappato e ora è ricercato. Invece, padre e bimba sono rimasti feriti: lui si trova in ospedale, mentre la piccola è stata dimessa ...