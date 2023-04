Usa, il pallone finisce in giardino: spara a bimba e padre (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Arrabbiato perché i bambini che giocavano in un vicino campetto da basket avevano fatto finire il pallone nel suo giardino, un uomo è uscito di casa sparando con un fucile, ferendo una bambina di 6 anni e suo padre. L’ennesimo, allucinante, incidente da nuovo ‘Far West’ americano è successo in North Carolina, dove la polizia sta ora dando la caccia al 24enne Robert Louis Singletary, che è stato incriminato per tentato omicidio, aggressione a mano armato e possesso abusivo di armi. “Noi non conosciamo neanche quell’uomo, perché ha sparato a me e al mio papà?” ha detto la piccola, rimasta ferita al volto dal frammento di un proiettile, ai microfoni dei un’emittente locale. Quando Singletary ha iniziato a sparare contro i bambini, il padre è intervenuto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Arrabbiato perché i bambini che giocavano in un vicino campetto da basket avevano fatto finire ilnel suo, un uomo è uscito di casando con un fucile, ferendo una bambina di 6 anni e suo. L’ennesimo, allucinante, incidente da nuovo ‘Far West’ americano è successo in North Carolina, dove la polizia sta ora dando la caccia al 24enne Robert Louis Singletary, che è stato incriminato per tentato omicidio, aggressione a mano armato e possesso abusivo di armi. “Noi non conosciamo neanche quell’uomo, perché hato a me e al mio papà?” ha detto la piccola, rimasta ferita al volto dal frammento di un proiettile, ai microfoni dei un’emittente locale. Quando Singletary ha iniziato are contro i bambini, ilè intervenuto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Stati Uniti: arrabbiato perché i bambini che giocavano in un vicino campetto da basket avevano fatto finire il pall… - GiaPettinelli : Un pallone gli entra in casa, spara a bimba e padre negli Usa - Mondo - ANSA - Sanson538 : Usa, il pallone finisce in giardino: spara a bimba e padre - fisco24_info : Usa, il pallone finisce in giardino: spara a bimba e padre: (Adnkronos) - La polizia sta dando la caccia all'uomo… - infoitinterno : Usa, pallone nel cortile di casa: spara a padre e figlia -