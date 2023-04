Usa, il pallone finisce in giardino: spara a bimba e padre (Di giovedì 20 aprile 2023) Washington, 20 apr. - Arrabbiato perché i bambini che giocavano in un vicino campetto da basket avevano fatto finire il pallone nel suo giardino, un uomo è uscito di casa sparando con un fucile, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Washington, 20 apr. - Arrabbiato perché i bambini che giocavano in un vicino campetto da basket avevano fatto finire ilnel suo, un uomo è uscito di casando con un fucile, ...

