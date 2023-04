Uomini e Donne, una ex corteggiatrice è diventata mamma per la seconda volta: ecco il nome scelto per il bebè (Di giovedì 20 aprile 2023) Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma per la seconda volta. Stiamo parlando di Marianna Acierno, conosciuta all’interno del daytime di Canale 5 per aver corteggiato Paolo Crivellin nel 2015. L’ex tronista però, dopo mesi di conoscenza, decide di scegliere Angela Caloisi, con la quale è ancora oggi felicemente fidanzato. Dopo quell’esperienza televisiva, la vita di Marianna proseguì lontano dagli occhi indiscreti e il suo amore riprese a battere con la conoscenza di Andrea D’Angelo, ristoratore. Da più di 3 anni ormai i due fanno coppia fissa e insieme hanno dato luce alla loro prima bimba: Ginevra, nata a fine Marzo del 2022. La stessa Acierno aveva condiviso gli istanti dolorosi e gioiosi del momento del parto attraverso delle Instagram Stories, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 aprile 2023) Un’exdiper la. Stiamo parlando di Marianna Acierno, conosciuta all’interno del daytime di Canale 5 per aver corteggiato Paolo Crivellin nel 2015. L’ex tronista però, dopo mesi di conoscenza, decide di scegliere Angela Caloisi, con la quale è ancora oggi felicemente fidanzato. Dopo quell’esperienza televisiva, la vita di Marianna proseguì lontano dagli occhi indiscreti e il suo amore riprese a battere con la conoscenza di Andrea D’Angelo, ristoratore. Da più di 3 anni ormai i due fanno coppia fissa e insieme hanno dato luce alla loro prima bimba: Ginevra, nata a fine Marzo del 2022. La stessa Acierno aveva condiviso gli istanti dolorosi e gioiosi del momento del parto attraverso delle Instagram Stories, ...

