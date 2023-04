“Uomini e Donne”, Tina Cipollari sbrocca in diretta Tv: cos’è successo (Di giovedì 20 aprile 2023) News Tv. Tina Cipollari si scaglia un cavaliere a Uomini e Donne. L’opinionista non si trattiene proprio e sbrocca in diretta Tv. Tina è una furia e gliene dice di ogni. Cosa l’ha fatta scattare? Nell’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi l’opinionista ha criticato duramente un cavaliere. “Sei un cafone”, gli ha detto, ma anche tante altre offese. Per quale motivo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, arriva lo stop ufficiale: cosa sta succedendo Leggi anche: “Uomini e Donne” oggi, caos in studio: lite tra Gemma e Paola, Rebecca gela un cavaliere Tina Cipollari contro Elio: l’opinionista sbrocca a ... Leggi su tvzap (Di giovedì 20 aprile 2023) News Tv.si scaglia un cavaliere a. L’opinionista non si trattiene proprio einTv.è una furia e gliene dice di ogni. Cosa l’ha fatta scattare? Nell’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi l’opinionista ha criticato duramente un cavaliere. “Sei un cafone”, gli ha detto, ma anche tante altre offese. Per quale motivo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, arriva lo stop ufficiale: cosa sta succedendo Leggi anche: “” oggi, caos in studio: lite tra Gemma e Paola, Rebecca gela un cavalierecontro Elio: l’opinionistaa ...

