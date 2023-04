Uomini e donne, Roberta gela Nicole: “Non devi permetterti di dire una cosa del genere”, è furiosa (Di giovedì 20 aprile 2023) La puntata del 20 aprile di Uomini e donne lascerà molto spazio al Trono dei giovani visto che le vicissitudini della nuova tronista Nicole sembrano coinvolgere molto sia il pubblico che gli altri partecipanti al dating show. Inoltre, un colpo di scena finale e inaspettato potrebbe rimettere le carte in tavola e non consentire una scelta così veloce e immediata come sembrava all’inizio. Nonostante siano passati solo pochi mesi infatti, la tronista sembrava stesse per affrontare il rush finale del suo percorso, cosa che non accade invece a Luca che ancora ha molte pretendenti da conoscere. Nicole, inizialmente è apparsa molto diretta e sicura dei suoi sentimenti, sapeva già cosa voleva. Difatti, anche tutta la storia del bigliettino-gate aveva messo in luce molte ombre ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 aprile 2023) La puntata del 20 aprile dilascerà molto spazio al Trono dei giovani visto che le vicissitudini della nuova tronistasembrano coinvolgere molto sia il pubblico che gli altri partecipanti al dating show. Inoltre, un colpo di scena finale e inaspettato potrebbe rimettere le carte in tavola e non consentire una scelta così veloce e immediata come sembrava all’inizio. Nonostante siano passati solo pochi mesi infatti, la tronista sembrava stesse per affrontare il rush finale del suo percorso,che non accade invece a Luca che ancora ha molte pretendenti da conoscere., inizialmente è apparsa moltotta e sicura dei suoi sentimenti, sapeva giàvoleva. Difatti, anche tutta la storia del bigliettino-gate aveva messo in luce molte ombre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco #Udienzagenerale I martiri, testimoni del Vangelo “fino all’effusione del sangue”, non eroi, ma uomi… - istat_it : #Donne e #Uomini a confronto nel #RapportoBes: Su 86 indicatori complessivi, solo 26 fanno registrare una parità di… - fratotolo2 : In Occidente, gli uomini “che si identificano come donne” competono nelle gare femminili. In Kenya, un giocatore d… - Titty48286633 : È vero e mi sono buttata ma ho scoperto che loro avrebbero alqune persone di Twitter buttato l'acqua sopra al fiamm… - gottabelouist_ : l’unica volta che guardo uomini e donne e becco late night talking ???????? -