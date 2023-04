Uomini e Donne | perché non c’è domani? Quando torna? Cosa lo sostituirà?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 20 aprile 2023): colpo di scena per il dating show di Maria De Filippi su Canale 5! Va in onda abitualmente dal lunedì al venerdì, ma, venerdì 21 aprile, non ci sarà! Per quale motivo?ci sarà al suo posto? Tornerà in onda regolarmente lunedì? Scopriamolo insieme!questa decisione?vedremo in alternativa? ““, che va in onda dopo la soap turca “Terra Amara”,sarà sospesoè previsto uno speciale di “Amici”, che precederà il Serale di dopo! Non si sa il motivo di tutto ciò! Non si sa neanche in checonsisterà la puntata eccezionale del talent show sempre condotto da Maria De ...