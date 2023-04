Uomini e Donne, Marialaura De Vitis commenta il trono di Luca Daffrè: “Manca una ragazza che…” (Di giovedì 20 aprile 2023) Marialaura De Vitis, finalista della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ha commentato il percorso ad Uomini e Donne di Luca Daffrè. Con il tronista, Marialaura ha condiviso l’esperienza in Honduras, dove tra i due è nata una bella sintonia, che tuttavia non è sfociata in un flirt per volontà di Luca. Quest’ultimo, infatti, non ha ricambiato l’interesse palesato dall’ex fidanzata di Paolo Brosio, che nei mesi a seguire ha più volte ribadito il desiderio di poter conoscere Luca. Tant’è che alcuni utenti del web hanno sollecitato Marialaura a presentarsi nel dating show per corteggiarlo, ma la vincitrice de La Pupa e il Secchione ha replicato loro: “Doveva scegliermi prima di salire sul ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 aprile 2023)De, finalista della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, hato il percorso addi. Con il tronista,ha condiviso l’esperienza in Honduras, dove tra i due è nata una bella sintonia, che tuttavia non è sfociata in un flirt per volontà di. Quest’ultimo, infatti, non ha ricambiato l’interesse palesato dall’ex fidanzata di Paolo Brosio, che nei mesi a seguire ha più volte ribadito il desiderio di poter conoscere. Tant’è che alcuni utenti del web hanno sollecitatoa presentarsi nel dating show per corteggiarlo, ma la vincitrice de La Pupa e il Secchione ha replicato loro: “Doveva scegliermi prima di salire sul ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco #Udienzagenerale I martiri, testimoni del Vangelo “fino all’effusione del sangue”, non eroi, ma uomi… - istat_it : #Donne e #Uomini a confronto nel #RapportoBes: Su 86 indicatori complessivi, solo 26 fanno registrare una parità di… - fratotolo2 : In Occidente, gli uomini “che si identificano come donne” competono nelle gare femminili. In Kenya, un giocatore d… - unpooverthetop : e finalmente oggi posso vedere la puntata di uomini e donne in diretta - HwaMySeiros : RT @sanzuette: che poi la burla,la risata,l'ilarità,la barzelletta...betta urla ai quattro venti di quanto gli facciano schifo gli uomini e… -