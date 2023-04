Uomini e Donne, Maria Laura De Vitis fa un’insinuazione sul trono di Luca Daffrè (Di giovedì 20 aprile 2023) Maria Laura De Vitis ha partecipato alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi insieme a Luca Daffrè. Sebbene abbia mostrato sin dall’inizio un interesse per il naufrago lui è sempre stato molto vago, fino a eliminarla alla finale. Ma solo dopo il ritorno dall’Honduras l’attuale tronista di Uomini e Donne ha rivelato la sua mancanza totale di interesse verso la compagna di reality show. I due non hanno più avuto rapporti, ma lei non ha mai smesso di rispondere alle domande su di lui, com’è capitato qualche ora fa. Il commento sul trono dell’ex naufrago I follower di Maria Laura De Vitis, memori dell’esperienza nel reality show di Canale 5, hanno chiesto alla vincitrice de La pupa e il secchione che ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 aprile 2023)Deha partecipato alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi insieme a. Sebbene abbia mostrato sin dall’inizio un interesse per il naufrago lui è sempre stato molto vago, fino a eliminarla alla finale. Ma solo dopo il ritorno dall’Honduras l’attuale tronista diha rivelato la sua mancanza totale di interesse verso la compagna di reality show. I due non hanno più avuto rapporti, ma lei non ha mai smesso di rispondere alle domande su di lui, com’è capitato qualche ora fa. Il commento suldell’ex naufrago I follower diDe, memori dell’esperienza nel reality show di Canale 5, hanno chiesto alla vincitrice de La pupa e il secchione che ...

