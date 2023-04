Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 20/04/23 (Di giovedì 20 aprile 2023) L’avete vista bene questa Rebecca? Avete avuto modo di ammirarne il piglio pacato ma deciso e l’oggettiva gnocc*ggine, nella puntata di oggi di Uomini e Donne? Bene, perché ho come il sospetto che potremmo non vederla mai più. Botolata in 3… 2… 1…, per direttissima proprio. Ma ci avete fatto caso all’incredibile rapidità di Queen Mary nel cambiare argomento proprio quando la dama aveva cominciato a sputt*nare Armando Incarnato? Che curioso tempismo, eh! E che velocità, manco Marcell Jacobs oh! Rebecca aveva appena iniziato a raccontare che, quando qualche giorno prima aveva fatto notare al cavaliere che “non è che io e te dobbiamo andare a cena solo dopo la puntata, possiamo uscire anche prima!” lui – che era così interessato a lei, ricordiamolo. Una che finalmente rispettava i suoi canoni estetici da “bambolina“! – ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 aprile 2023) L’avete vista bene questa Rebecca? Avete avuto modo di ammirarne il piglio pacato ma deciso e l’oggettiva gnocc*ggine, nelladi oggi di? Bene, perché ho come il sospetto che potremmo non vederla mai più. Botolata in 3… 2… 1…, per direttissima proprio. Ma ci avete fatto caso all’incredibile rapidità di Queen Mary nel cambiare argomento proprio quando la dama aveva cominciato a sputt*nare Armando Incarnato? Che curioso tempismo, eh! E che velocità, manco Marcell Jacobs oh! Rebecca aveva appena iniziato a raccontare che, quando qualche giorno prima aveva fatto notare al cavaliere che “non è che io e te dobbiamo andare a cena solo dopo la, possiamo uscire anche prima!” lui – che era così interessato a lei, ricordiamolo. Una che finalmente rispettava i suoi canoni estetici da “bambolina“! – ...

