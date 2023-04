Uomini e donne, Gemma e Paola ancora contro: “dietro le quinte accaduto di tutto” (Di giovedì 20 aprile 2023) Che tra Gemma e Paola non corre buon sangue questa ormai è cosa saputa. Nell’ultima puntata di Uomini donne andata in onda giovedì le due dame sono finite quasi alle mani dopo alcune esternazioni fatte dalla donna romana nei confronti della piemontese. I telespettatori hanno assistito ad una vera e propria feroce litigata tra le L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 20 aprile 2023) Che tranon corre buon sangue questa ormai è cosa saputa. Nell’ultima puntata diandata in onda giovedì le due dame sono finite quasi alle mani dopo alcune esternazioni fatte dalla donna romana nei confronti della piemontese. I telespettatori hanno assistito ad una vera e propria feroce litigata tra le L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco #Udienzagenerale I martiri, testimoni del Vangelo “fino all’effusione del sangue”, non eroi, ma uomi… - istat_it : #Donne e #Uomini a confronto nel #RapportoBes: Su 86 indicatori complessivi, solo 26 fanno registrare una parità di… - fratotolo2 : In Occidente, gli uomini “che si identificano come donne” competono nelle gare femminili. In Kenya, un giocatore d… - Itsmylifemusic1 : @mtgreenee Joe Biden e i Democratici vogliono che gli uomini abbattano donne e ragazze partecipando a sport femmin… - piediniSoli : @LateralSoia @UNIREDPILL Sappiamo però che, in media, per l’intera popolazione italiana, i figli si fanno dopo i 31… -