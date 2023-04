Uomini e Donne, Gemma contro Paola: “Dietro le quinte è successo di tutto” (Di giovedì 20 aprile 2023) Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, quella andata in onda giovedì 19 aprile 2023, i telespettatori hanno assistito alla feroce litigata tra Paola Ruocco e Gemma Galgani, acerrime nemiche che si sono affrontate faccia a faccia, con Gemma che minacciava l’altra dama del trono over di strapparle i capelli e di gettarle l’acqua addosso e Paola che rispondeva a tono, dicendole di provarci e poi vedere cosa succedeva. La lite in studio (che Gianni Sperti aveva provveduto a incentivare facendo notare a Gemma la gravità delle parole di Paola) è stata sedata a fatica dopo venti minuti di urla delle due Donne, ma stando ai rumors sarebbe poi proseguita Dietro alle quinte. Qui le due dame del trono ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 aprile 2023) Nel corso dell’ultima puntata di, quella andata in onda giovedì 19 aprile 2023, i telespettatori hanno assistito alla feroce litigata traRuocco eGalgani, acerrime nemiche che si sono affrontate faccia a faccia, conche minacciava l’altra dama del trono over di strapparle i capelli e di gettarle l’acqua addosso eche rispondeva a tono, dicendole di provarci e poi vedere cosa succedeva. La lite in studio (che Gianni Sperti aveva provveduto a incentivare facendo notare ala gravità delle parole di) è stata sedata a fatica dopo venti minuti di urla delle due, ma stando ai rumors sarebbe poi proseguitaalle. Qui le due dame del trono ...

