Uomini e Donne, ex corteggiatrice diventa mamma: l’annuncio della nascita del piccolo, ha scelto un nome (Di giovedì 20 aprile 2023) Grande gioia per i fan di Uomini e Donne: una corteggiatrice di diverse edizioni fa ha appena dato alla luce il secondo figlio, per il quale ha scelto un nome molto particolare. Marianna Aciuerno ha partecipato al dating show ormai diversi anni or sono. Aveva infatti partecipato al programma con lo scopo di corteggiare Paolo Crivellin, che aveva poi dovuto scegliere tra lei ed Angela Caloisi. La scelta era ricaduta sulla Caloisi, e la Acierno aveva lasciato il dating show con le ossa rotte. La strada nel mondo dello spettacolo si era conclusa a quel punto per Marianna Acierno, che si era concentrata su un amore lontano dalle telecamere: quello per Andrea D’Angelo, ristoratore con cui sta da 3 anni ed aveva già avuto, a marzo 2022, la figlia Ginevra. Il piccolo secondogenito si è ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 aprile 2023) Grande gioia per i fan di: unadi diverse edizioni fa ha appena dato alla luce il secondo figlio, per il quale haunmolto particolare. Marianna Aciuerno ha partecipato al dating show ormai diversi anni or sono. Aveva infatti partecipato al programma con lo scopo di corteggiare Paolo Crivellin, che aveva poi dovuto scegliere tra lei ed Angela Caloisi. La scelta era ricaduta sulla Caloisi, e la Acierno aveva lasciato il dating show con le ossa rotte. La strada nel mondo dello spettacolo si era conclusa a quel punto per Marianna Acierno, che si era concentrata su un amore lontano dalle telecamere: quello per Andrea D’Angelo, ristoratore con cui sta da 3 anni ed aveva già avuto, a marzo 2022, la figlia Ginevra. Ilsecondogenito si è ...

