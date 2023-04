Uomini e Donne, Claudia Dionigi demolisce Nicole Santinelli: “Solo pomiciamenti” (Di giovedì 20 aprile 2023) Il trono di Nicole Santinelli a Uomini e Donne sta scatenando non pochi malumori. A un po’ tutti, compresi gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, la tronista romana appare molto impostata e a tratti fredda, come se nulla riuscisse a scalfirla. Anche i corteggiatori Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini entusiasmano poco, e a lanciare una pesante stoccata a loro e a Nicole è stata anche una nota e amata ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Claudia Dionigi, da poco diventata mamma. Uomini e Donne news, i malumori del web sul trono di Nicole Santinelli Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, il trono di Nicole ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 aprile 2023) Il trono dista scatenando non pochi malumori. A un po’ tutti, compresi gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, la tronista romana appare molto impostata e a tratti fredda, come se nulla riuscisse a scalfirla. Anche i corteggiatori Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini entusiasmano poco, e a lanciare una pesante stoccata a loro e aè stata anche una nota e amata ex corteggiatrice di, da poco diventata mamma.news, i malumori del web sul trono diNelle ultime puntate di, il trono di...

