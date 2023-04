Uomini e Donne, arriva uno stop improvviso: Mediaset mette in panchina il dating show di Maria De Filippi, il motivo (Di giovedì 20 aprile 2023) arriva una vera novità per i fan di Uomini e Donne. La notizia in questione riguarda un cambio di programmazione inaspettato e improvviso sulle reti Mediaset nella fascia pomeridiana. Il dating show condotto da Maria De Filippi subirà delle modifiche in occasione del ponte della Liberazione. Allora, per quanto tempo si ferma lo storico programma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Anticipazioni Uomini e Donne, dama smascherata. Amore per Gemma Love is in the air dal 13 al 17 settembre anticipazioni Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 gennaio: Armando fuori, i ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 20 aprile 2023)una vera novità per i fan di. La notizia in questione riguarda un cambio di programmazione inaspettato esulle retinella fascia pomeridiana. Ilcondotto daDesubirà delle modifiche in occasione del ponte della Liberazione. Allora, per quanto tempo si ferma lo storico programma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Anticipazioni, dama smascherata. Amore per Gemma Love is in the air dal 13 al 17 settembre anticipazioni, anticipazioni registrazione 6 gennaio: Armando fuori, i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco #Udienzagenerale I martiri, testimoni del Vangelo “fino all’effusione del sangue”, non eroi, ma uomi… - istat_it : #Donne e #Uomini a confronto nel #RapportoBes: Su 86 indicatori complessivi, solo 26 fanno registrare una parità di… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - frasarmin : RT @justMaliCa: Uomini neri e uomini gay pensaranno di essere migliori degli uomini bianchi etero solo perché subiscono razzismo e omofobia… - thewaterflea : RT @RimoldiStefania: @Felis_Ariel @thewaterflea @obbadalei L’idea di base è “svincolare” il legame tra “donna” e “maternità”; in quest’otti… -