Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 20 aprile 2023: Carlo Alberto sta fingendo? I dubbi di Nicole (Di giovedì 20 aprile 2023) Finora nel trono classico di Uomini e Donne il rapporto tra Nicole Santinelli, tronista in carica, e il suo corteggiatore Carlo Alberto Mancini è stato quasi idilliaco: tanti baci, molte conferme da parte di lui, balli dove si stringevano forte e soprattutto mai una lite. Nell’ultima registrazione, quella della puntata di Uomini e Donne che vedremo in onda su Canale 5 oggi pomeriggio, 20 aprile 2023, alle 14.45 in punto, le cose sono cambiate. Per la prima volta, infatti, Nicole ha messo in dubbio la buona fede di Carlo e gli ha fatto un appunto. Il tutto dopo che nell’ultima esterna era stato invece il corteggiatore a essere istigato (anche se con ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 aprile 2023) Finora nel trono classico diil rapporto traSantinelli, tronista in carica, e il suo corteggiatoreMancini è stato quasi idilliaco: tanti baci, molte conferme da parte di lui, balli dove si stringevano forte e soprattutto mai una lite. Nell’ultima registrazione, quella delladiche vedremo in onda su Canale 5pomeriggio, 20, alle 14.45 in punto, le cose sono cambiate. Per la prima volta, infatti,ha messo ino la buona fede die gli ha fatto un appunto. Il tutto dopo che nell’ultima esterna era stato invece il corteggiatore a essere istigato (anche se con ...

