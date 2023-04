Uomini e Donne, anticipazioni 20 aprile: Gemma e Paola continuano a litigare. Carmen eliminata (Di giovedì 20 aprile 2023) Uomini e Donne, anticipazioni 20 aprile: non c’è pace tra le due dame del Trono Over, la famosa Gemma Galgani e la new entry Paola Ruocco! Ecco che cosa accadrà oggi! Uomini e Donne, anticipazioni 20 aprile: Gemma e Paola si rinfacciano “il passato”… Tra Gemma e Paola voleranno stracci sui reciproci comportanti e frasi più o meno pronunciate in queste settimane: siamo curiosi di scoprire i dettagli! Certamente in generale l’argomento sarà l’amore! In particolare abbiamo visto le protagoniste del Trono Over contendersi Elio, nuovo cavaliere arrivato a “Uomini e Donne“…Come finirà? Per Luca succede di tutto e di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 aprile 2023)20: non c’è pace tra le due dame del Trono Over, la famosaGalgani e la new entryRuocco! Ecco che cosa accadrà oggi!20si rinfacciano “il passato”… Travoleranno stracci sui reciproci comportanti e frasi più o meno pronunciate in queste settimane: siamo curiosi di scoprire i dettagli! Certamente in generale l’argomento sarà l’amore! In particolare abbiamo visto le protagoniste del Trono Over contendersi Elio, nuovo cavaliere arrivato a ““…Come finirà? Per Luca succede di tutto e di ...

