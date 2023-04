Uno Maggio Taranto, decima edizione. Direzione di Diodato, Roy Paci e Riondino. Sul palco, da Vinicio Capossela a Samuele Bersani (Di giovedì 20 aprile 2023) Per l'Uno Maggio Libero e Pensante 2023 sarà anche l'occasione per festeggiare il suo decennale. Al timone della Direzione artistica anche quest'anno Diodato , Roy Paci e Michele Riondino , mentre a ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023) Per l'UnoLibero e Pensante 2023 sarà anche l'occasione per festeggiare il suo decennale. Al timone dellaartistica anche quest'anno, Roye Michele, mentre a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Maria Elena #Boschi: 'Forse #Calenda si aspettava un'incoronazione, ma di Carlo incoronato ce ne sarà uno solo a Lo… - ItaliaViva : #Facciamochiarezza: 2) Perchè Calenda ha rotto l'accordo per il #TerzoPolo? Il problema è che #Calenda non si aspe… - IlContiAndrea : La Gialappa’s Band entra a far parte della squadra di TV8. A maggio su TV8 parte #GialappaShow, il loro nuovo progr… - Rolfi39 : RT @fanpage: Torna l’Uno Maggio Libero e Pensante 2023, il concertone tra musica e politica che da dieci anni si tiene a Taranto: tra gli o… - gionatarusso : RT @fanpage: Torna l’Uno Maggio Libero e Pensante 2023, il concertone tra musica e politica che da dieci anni si tiene a Taranto: tra gli o… -