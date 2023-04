(Di giovedì 20 aprile 2023)ha confermato al quotidiano Il Foglio che sta per subaffittare unatredi Piazza Gae: 21 piani dove fino a poco fa lavorava un migliaio di persone della sede centrale della banca guidata da Andrea Orcel, che ha concentrato dipendenti e funzioni negli altri due grattacieli. In particolare,si è L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : #Unicredit lascerà una delle torri in piazza Gae Aulenti, a #Milano: pronto un nuovo affittuario. Da Generali (Torr… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Unicredit lascerà una delle torri in Gae Aulenti, a Milano: Unicredit ha confermato al quotidi… -

Bene anche Banco Bpm (+1,5%) e(+1%). Si muove in fondo al Ftse Mib Stellantis ( - 3,17%) che ieri sera ha annunciato a sorpresa il cambio del direttore finanziario con Natalie Knight ...Soddisfatto lo stesso Ermotti, chela carica di presidente di Swiss Re dopo l'Annual ... Ermotti è entrato in Ubs nel 2011 (dopo cinque anni in casa), venendo nominato dopo sei mesi ...Per adempiere all'incarico, Ermottila presidenza della società di riassicurazioni Swiss Re ... Il dirigente, proveniente dall'italiana, ha quindi avviato la trasformazione di UBS in ...