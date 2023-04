Unicredit, finanziamenti a pmi per il miglioramento del profilo sociale (Di giovedì 20 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Continua l'impegno di Unicredit sul fronte del sostegno alle imprese che vogliono adottare modelli di business più sostenibili. La Banca ha infatti strutturato e lanciato un nuovo ESG Linked Loan, Finanziamento Futuro sociale, per le PMI italiane con oltre 2 milioni di euro di fatturato che si impegnano a migliorare il proprio profilo sociale.Con il nuovo prodotto, di durata massima pari a 10 anni, la banca riconosce direttamente al momento dell'erogazione una riduzione del tasso applicabile al finanziamento per le imprese che si impegnano a raggiungere almeno 2 obiettivi di miglioramento sociale relativi al benessere dei dipendenti e al sostegno alle comunità.Andrea Orcel, Amministratore Delegato e Responsabile per l'Italia di Unicredit, ha ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Continua l'impegno disul fronte del sostegno alle imprese che vogliono adottare modelli di business più sostenibili. La Banca ha infatti strutturato e lanciato un nuovo ESG Linked Loan, Finanziamento Futuro, per le PMI italiane con oltre 2 milioni di euro di fatturato che si impegnano a migliorare il proprio.Con il nuovo prodotto, di durata massima pari a 10 anni, la banca riconosce direttamente al momento dell'erogazione una riduzione del tasso applicabile al finanziamento per le imprese che si impegnano a raggiungere almeno 2 obiettivi direlativi al benessere dei dipendenti e al sostegno alle comunità.Andrea Orcel, Amministratore Delegato e Responsabile per l'Italia di, ha ...

