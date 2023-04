Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProfMBassetti : Secondo l’#UNICEF, 67 milioni di #bambini sono rimasti privi di vaccini salvavita nel periodo 2020-21 a causa dello… - periodicodaily : UNICEF: 67 milioni di bambini senza vaccini a causa del Covid - Billa42_ : UNICEF: 67 milioni di bambini senza vaccini a causa del Covid - QdSit : Unicef: “67 milioni di bambini nel mondo senza vaccini causa Covid - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - UNICEF, 67 milioni di bambini senza vaccini tra il 2019 e il 2021 -

Il rapporto sottolinea che tra il 2019 e il 2021, a causa della pandemia di Covid - 19, un totale di 67di bambini non ha ricevuto le vaccinazioni, con livelli di copertura in calo in 112 paesi. I bambini nati appena prima o durante la pandemia stanno superando l'età in cui normalmente ...Stimeparlano di 290di spose bambine nella regione, pari al 45% del totale. Per molti genitori in Bangladesh, come in India e Nepal, il matrimonio è 'l'opzione migliore'. GIAPPONE Per ...I ricercatori dell'attribuiscono il calo di fiducia a diversi fattori, tra cui l'incertezza in merito alle risposte istituzionali alla pandemia, l'accesso a informazioni fuorvianti e un ...

Unicef: 67 milioni di bambini senza vaccini a causa del Covid TGCOM

Il declino nella fiducia arriva in un momento in cui assistiamo al più grande arretramento prolungato della vaccinazione dei bambini da 30 anni a questa parte, alimentato dal Covid. In Italia, c’è sta ...L'Unicef ha riscontrato che, più di un decennio di progressi nell'immunizzazione infantile di routine è stato compromesso e tornare in carreggiata sarà una sfida.