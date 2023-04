Unghie che si spezzano: cause e rimedi naturali per le unghie fragili (Di giovedì 20 aprile 2023) Non è solo una questione estetica. Avere unghie che si spezzano o rigate verticalmente è il segnale che qualcosa non va nell’organismo. Può trattarsi di stress o di un problema di salute momentaneo, ma può essere un indizio di una patologia più seria. Proprio per questo, è importante saper riconoscere la differenza tra unghie sane e unghie “malate”. I segnali da considerare sono due: l’aspetto della lamina ungueale, che deve essere rosea, e quello della superficie dell’unghia, che deve apparire liscio e regolare. Da non sottovalutare anche il colore dell’unghia. È importante, infatti, che appaia semitrasparente: il colore roseo delle unghie, infatti, è dato dal tessuto sottostante, ricco di vasi sanguigni. Avere ... Leggi su amica (Di giovedì 20 aprile 2023) Non è solo una questione estetica. Avereche sio rigate verticalmente è il segnale che qualcosa non va nell’organismo. Può trattarsi di stress o di un problema di salute momentaneo, ma può essere un indizio di una patologia più seria. Proprio per questo, è importante saper riconoscere la differenza trasane e“malate”. I segnali da considerare sono due: l’aspetto della lamina ungueale, che deve essere rosea, e quello della superficie dell’unghia, che deve apparire liscio e regolare. Da non sottovalutare anche il colore dell’unghia. È importante, infatti, che appaia semitrasparente: il colore roseo delle, infatti, è dato dal tessuto sottostante, ricco di vasi sanguigni. Avere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vice_959 : RT @elisaronconn: Che colore sono le unghie??????? Mando una sorpresa a qualcuno che lascia like e retwitta ?? - 993Alfonso : @elisaronconn Stupenda, attenta alle unghie, che puoi far male. Messo mi piace e ritwittato.?????? - bitingournaiIs : per la prima volta in 2 anni che faccio le unghie oggi la ragazza alla fine mi ha fatto la foto da caricare sulla l… - lorenzoparente_ : @miakhalifa Ciao Mia, che unghie lunghe che hai….sei proprio di Marano di Napoli. Un abbraccio ?? - burakforever : @mareluna2022 Grazie per tutto il lavoro...?? Mi sono rimangiata le unghie come quella notte, anche perché alcuni p… -