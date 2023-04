Unem, a marzo consumi petroliferi in aumento (+1,1%) (Di giovedì 20 aprile 2023) A marzo i consumi petroliferi italiani sono stati pari a quasi 4,9 milioni di tonnellate, in aumento dell'1,1% (+51.000 tonnellate) rispetto a marzo 2022. Un risultato complessivamente in linea con le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Aitaliani sono stati pari a quasi 4,9 milioni di tonnellate, indell'1,1% (+51.000 tonnellate) rispetto a2022. Un risultato complessivamente in linea con le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EstebBeltramino : Unem, a marzo consumi petroliferi in aumento (+1,1%) #motori - fisco24_info : Unem, a marzo consumi petroliferi in aumento (+1,1%): Sullo stesso mese del 2022. +9,5% per la benzina - ioloraccolgo : Unem, a marzo consumi petroliferi in aumento (+1,1%) - AgeeiPress : Consumi petroliferi, @unem_it : a marzo in aumento dell'1,1% - unem_it : #consumipetroliferi ???? in linea con le attese, a marzo fanno un +1,1%. #Benzina +9,5%, #gasolio -0,3%. #Carburante… -