Under 15 di Lega Pro ko di misura con l’Atalanta | 2-119 Aprile 2023

Under 15 di Lega Pro ko di misura con l'Atalanta: 2-1

Ciserano (Bergamo), 19 Aprile 2023. Buona prestazione della Rappresentativa Under 15 di Lega Pro che esce sconfitta per 2-1 dal centro sportivo "Bortolotti" contro i pari età neroazzurri dell'Atalanta. Inizio di gara equilibrato, poi i blu di Serie C subiscono la rete orobica del numero undici Ricella. Nella ripresa molti cambi da parte dei due club e raddoppio bergamasco con Fugazzola. Quindi, per la Lega Pro, la rete del vicentino Blal abile a insaccare dopo un tiro di Pignatelli respinto dal portiere di casa. Prossimo appuntamento con i giovani di Lega Pro il 3 maggio al "Recchioni" di Fermo dove sarà impegnata la Rappresentativa Under 16. Atalanta: Rota, Pastori, Carminati, Ornaghi, Mauri, Mari, Perego, Cattaneo, Amalfitano, Braida, Ricella.

