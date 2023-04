(Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la riapertura delle indagini e dopo la decisione di eseguire il test del Dna su diecie l’iscrizione nel registro degli indagati di 11 persone, arriva una battuta d’arresto sulle inchiesta sui 34 attentati avvenuti nel Nord Est tra il 1994 e il 2006. Le operazioni cominciate nei laboratori del Ris di Parma sono state interrotte. Il motivo? L’elenco dei, inserito nel conferimento d’incarico per cercare eventuali tracce biologiche, non coincide con alcuniconsegnati ai due periti nominati dal Gip, ovvero il colonnello Giampietro Lago, comandante del Ris, e la professoressa Elena Pilli, antropologa molecolare forense dell’Università di Firenze. La notizia è riportata da Il Gazzettino e il Messaggero Veneto. L’incidente probatorio, disposto dal gip Luigi Dainotti su richiestaProcura di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Unabomber, “reperti diversi dall’elenco”: stop della perizia - Irishsara1980 : RT @StefanoNazzi: Le analisi dei reperti del caso Unabomber sono state bloccate. Al Ris di Parma, che deve fare le analisi, è stato consegn… - FGuardiella : Unabomber: 'reperti diversi dall'elenco', stop alle analisi - Ansa_Fvg : Unabomber: 'reperti diversi dall'elenco', stop alle analisi. Iniziate e già interrotte le ricerche di tracce biolog… - Gastone_derolla : RT @StefanoNazzi: Le analisi dei reperti del caso Unabomber sono state bloccate. Al Ris di Parma, che deve fare le analisi, è stato consegn… -

... attendiamo chiarimenti dalla Procura e dallo stesso Gip suida analizzare'. Il legale ...A sollecitare i nuovi accertamenti sono stati il giornalista Marco Maisano e due vittime di, , ...... nella speranza di dare finalmente un volto a. È stata pubblicata una puntata extra del podcast in cui Maisano parla dei 10recuperati dagli ordigni esaminati durante le sue ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Caso, prelievo del dna per Marco Maisano, il giornalista che ha fatto riaprire l'inchiesta: "Un atto dovuto, ma è impossibile che isiano ...

Unabomber, indagini di nuovo impantanate per i reperti sbagliati ilgazzettino.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Prima battuta d'arresto per le nuove indagini sul caso Unabomber e sui 34 attentati avvenuti nel Nord Est tra il 1994 e il 2006. Le operazioni cominciate nei laboratori del Ris di Parma sono state int ...