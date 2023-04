Una Trish diversa dal solito

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo tanti chiacchiere il turn diStratus si è effettivamente concretizzato. Non a Wrestlemania come suggerivano alcuni rumors, ma poche settimane più tardi costando i titoli di coppia alle campionesse e dando il via ufficialmente alla faida con la Lynch. Parto con l’editoriale approvando la scelta dell’allineamento tra le due, sono passati secoli dall’ultima volta che abbiamo vistocome heel (a memoria dal turn su Christian nei primi anni 2000), inoltre se avessero fatto la scelta inversa rischiavamo di avere un feud fotocopia di quello tra l’Hall of Famer e Charlotte Flair del 2019 o quello tra la Lynch e Lita dello scorso anno. Il tema della nuova generazione contro la vecchia è ben collaudato, spetto inscenato con i giovani che con arroganza vogliono affermarsi sul passato considerato ormai come finito. Meno battuta è la strada ...