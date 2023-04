"Una Porsche per il numero di telefono": follia-Cristiano Ronaldo, per chi ha perso la testa (Di giovedì 20 aprile 2023) Cristiano Ronaldo era un amante delle belle donne quando ancora non aveva messo su famiglia con Georgina Rodriguez. Di conseguenza non stupisce l'aneddoto raccontato da Rob Thornley, che era il massaggiatore del Manchester United durante la prima esperienza del portoghese in Inghilterra. L'uomo ha rivelato che CR7 ha scambiato la sua Porsche 911 con il numero di telefono di una stella di X-Factor. “È la sera prima di una partita - è la sua testimonianza al Daily Star - siamo al Lowry Hotel. Stava facendo un massaggio con me, quindi è sul mio letto e gli sto massaggiando le gambe con X-Factor in tv. ‘Chi è questa ragazza?', ed era Dannii Minogue, ‘puoi darmi il suo numero?'”. Il massaggiatore ha aggiunto altri dettagli: “In realtà sono un uomo con molti mezzi e in quattro o ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023)era un amante delle belle donne quando ancora non aveva messo su famiglia con Georgina Rodriguez. Di conseguenza non stupisce l'aneddoto raccontato da Rob Thornley, che era il massaggiatore del Manchester United durante la prima esperienza del portoghese in Inghilterra. L'uomo ha rivelato che CR7 ha scambiato la sua911 con ildidi una stella di X-Factor. “È la sera prima di una partita - è la sua testimonianza al Daily Star - siamo al Lowry Hotel. Stava facendo un massaggio con me, quindi è sul mio letto e gli sto massaggiando le gambe con X-Factor in tv. ‘Chi è questa ragazza?', ed era Dannii Minogue, ‘puoi darmi il suo?'”. Il massaggiatore ha aggiunto altri dettagli: “In realtà sono un uomo con molti mezzi e in quattro o ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Evabicho : RT @HolaBebeeeeee: Un sassolino me lo devo togliere perché quella pensa di fare la ruffiana adesso ma noi non dimentichiamo. Denzelfanclub… - StefanoSignodue : @oriele__era metterle in mano una Porsche Macan, non so quanta esperienza abbia lei... nemmeno io mi fiderei, una macchina da 80mila euri. - La_Riny : RT @HolaBebeeeeee: Un sassolino me lo devo togliere perché quella pensa di fare la ruffiana adesso ma noi non dimentichiamo. Denzelfanclub… - ___likedaylight : RT @HolaBebeeeeee: Un sassolino me lo devo togliere perché quella pensa di fare la ruffiana adesso ma noi non dimentichiamo. Denzelfanclub… - Gloria43983185 : RT @HolaBebeeeeee: Un sassolino me lo devo togliere perché quella pensa di fare la ruffiana adesso ma noi non dimentichiamo. Denzelfanclub… -