Una palla gli entra in casa, spara ad una bimba negli Usa (Di giovedì 20 aprile 2023) Una bimba di 6 anni e suo padre sono stati feriti gravemente da un uomo che gli ha sparato dopo che il pallone da basket con il quale stavano giocando è finito nel suo giardino, vicino Charlotte, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Unadi 6 anni e suo padre sono stati feriti gravemente da un uomo che gli hato dopo che il pallone da basket con il quale stavano giocando è finito nel suo giardino, vicino Charlotte, in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : UNA FUORICLASSE?? Dopo il trionfo nell’All-Around individuale, un’inarrestabile Sofia Raffaeli sbaraglia la concorr… - marifcinter : Menzione particolare per Joaquin #Correa, di solito corpo estraneo in campo. Oggi entrato benissimo, con un paio di… - WeAreTennisITA : COME UN PRINCIPE ???? Lorenzo Musetti compie l'impresa a Monte Carlo, batte il n.1 del mondo Djokovic rimontando un b… - GianmarcoDaria : ???? Camerun, il ministro dello sport scende in campo per riavere Onana in Nazionale: inviata una comunicazione alla… - larenait : Due casi simili nei giorni scorsi in Missouri e nello stato di New York. -