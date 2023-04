Una nota giornalista ingaggiata come concorrente per Ballando: ecco chi è (Di giovedì 20 aprile 2023) Mancano ancora molti mesi alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Il programma dovrebbe partire ad ottobre 2023. Nonostante questo pare proprio che Milly Carlucci e tutto il team del talent di Rai 1 stiano già iniziando a pensare ai nuovi concorrenti da poter portare in pista. Il settimanale Oggi ha fatto un nome! La presentatrice tv avrebbe già contattato una nota giornalista, scrittrice e conduttrice per poter partecipare a Ballando con le stelle ad Ottobre. Di chi si tratta? Di Francesca Barra, famosa anche per essere la moglie dell’attore Claudio Santamaria. E proprio con Santamaria ha già partecipato ad un altro tipo di reality: Celebrity Hunted. Francesca e Claudio hanno vinto nel 2020 e chissà che la Barra non riesca a dare il meglio di sé anche sulla pista di Ballando con le stelle se ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 aprile 2023) Mancano ancora molti mesi alla nuova edizione dicon le stelle. Il programma dovrebbe partire ad ottobre 2023. Nonostante questo pare proprio che Milly Carlucci e tutto il team del talent di Rai 1 stiano già iniziando a pensare ai nuovi concorrenti da poter portare in pista. Il settimanale Oggi ha fatto un nome! La presentatrice tv avrebbe già contattato una, scrittrice e conduttrice per poter partecipare acon le stelle ad Ottobre. Di chi si tratta? Di Francesca Barra, famosa anche per essere la moglie dell’attore Claudio Santamaria. E proprio con Santamaria ha già partecipato ad un altro tipo di reality: Celebrity Hunted. Francesca e Claudio hanno vinto nel 2020 e chissà che la Barra non riesca a dare il meglio di sé anche sulla pista dicon le stelle se ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Dopo il deragliamento del treno merci a Firenze, 'l'obiettivo è ripristinare la circolazione entro il primo pomerig… - francescacheeks : ho appena cantato un intero concerto davanti a carmen consoli in prima fila non ho steccato una nota ma x l’ansia a… - angelomangiante : @haivomanca Eccoci Presidente, è una possibilità già nota da tempo, da alcune settimane. Siamo sul pezzo, ma abbiam… - tuttopuntotv : Una nota giornalista ingaggiata come concorrente per Ballando: ecco chi è #ballandoconlestelle - ilio_3 : RT @lucasan63: Il procuratore del CONI nota una carenza di motivazioni sulla penalizzazione della Juve. Troppo poche 14.000 pagine. -