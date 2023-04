Una mentalità vincente: la più grande lezione di Inzaghi e Pioli ai loro stessi tifosi (Di giovedì 20 aprile 2023) C’è un clamoroso paradosso negli umori dei tifosi di Milan e Inter. Le due squadre più forti del campionato sono molto indietro in classifica: avevano iniziato la stagione con l’obiettivo di sfidarsi per vincere lo scudetto, e invece rischiano di non qualificarsi neanche alla prossima Champions League. E’ stata una stagione molto tribolata per entrambe: hanno perso per infortunio il loro calciatore più importante e decisivo (Maignan per il Milan e Lukaku per l’Inter) e molti altri; hanno pagato il prezzo dei mondiali dove tanti calciatori di entrambe si sono spremuti fino alle finali; hanno anche compromesso energie vitali come effetto collaterale della scelta vincente dei due allenatori, quella cioè di non snobbare alcuna competizione. In modo particolare l’Inter di Inzaghi, dopo aver già vinto la Supercoppa (per il ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) C’è un clamoroso paradosso negli umori deidi Milan e Inter. Le due squadre più forti del campionato sono molto indietro in classifica: avevano iniziato la stagione con l’obiettivo di sfidarsi per vincere lo scudetto, e invece rischiano di non qualificarsi neanche alla prossima Champions League. E’ stata una stagione molto tribolata per entrambe: hanno perso per infortunio ilcalciatore più importante e decisivo (Maignan per il Milan e Lukaku per l’Inter) e molti altri; hanno pagato il prezzo dei mondiali dove tanti calciatori di entrambe si sono spremuti fino alle finali; hanno anche compromesso energie vitali come effetto collaterale della sceltadei due allenatori, quella cioè di non snobbare alcuna competizione. In modo particolare l’Inter di, dopo aver già vinto la Supercoppa (per il ...

