Un ‘vaccino’ mRna contro il melanoma? Una buona notizia ma resto prudente | ecco perché

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ha suscitato grande entusiasmo la recenteche un vaccino aildi Moderna, unitamente ad un anticorpo monoclonale di Merk, ha ottenuto da Ema la designazione di Priority Medicines (PriMe), procedura che ne permette lo sviluppo e l’utilizzo. Si tratta di una procedura molto raffinata e complessa, in cui il “vaccino” è personalizzato sulle caratteristiche del singolo tumore ed ha lo scopo, unitamente all’anticorpo monoclonale, di “risvegliare” il sistema immunitario dell’ospite, attivando quei complessi meccanismi di riconoscimento ed eliminazione cui, molto “furbescamente”, le cellule tumorali hanno purtroppo imparato a sfuggire. Si tratta quindi di un “farmaco” volto a contrastare la diffusione delin soggetti in cui già la malattia è stata diagnosticata e non ad ...