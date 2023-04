Un ufficiale Italiano volerà alla base della Us Space Command (Di giovedì 20 aprile 2023) Cresce il legame tra Italia e Usa nello spazio. Lo testimonia il Memorandum of agreement (Moa) per l’assegnazione di un ufficiale di collegamento Italiano presso l’United States Space Command (UsSpacecom). A siglare l’accordo per il nostro Paese è stato il Capo ufficio generale spazio dello Stato maggiore della Difesa, il generale Davide Cipelletti, mentre in rappresentanza degli Stati Uniti vi era il comandante dello UsSpacecom, il generale James Dickinson. Tale iniziativa rappresenta non solo un importante catalizzatore della cooperazione con gli Usa, ma anche un’opportunità per sviluppare nuove sinergie con altri Paesi presenti presso il comando spaziale statunitense. Si rafforza la cooperazione in orbita Nel dettaglio, l’ufficiale ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 aprile 2023) Cresce il legame tra Italia e Usa nello spazio. Lo testimonia il Memorandum of agreement (Moa) per l’assegnazione di undi collegamentopresso l’United States(Uscom). A siglare l’accordo per il nostro Paese è stato il Capo ufficio generale spazio dello Stato maggioreDifesa, il generale Davide Cipelletti, mentre in rappresentanza degli Stati Uniti vi era il comandante dello Uscom, il generale James Dickinson. Tale iniziativa rappresenta non solo un importante catalizzatorecooperazione con gli Usa, ma anche un’opportunità per sviluppare nuove sinergie con altri Paesi presenti presso il comando spaziale statunitense. Si rafforza la cooperazione in orbita Nel dettaglio, l’...

