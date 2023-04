(Di giovedì 20 aprile 2023) La visita di Vladimirnei territori occupati in Ucraina era tutta una messa in scena ed è stata compiuta da undel presidente russo. Lo afferma il Consigliere per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina, Oleksiy Danilov, sottolineando che il veroincontra da vicino solo persone che hanno trascorso un periodo di quarantena. “Prima di tutto non c’era nessun. Per comunicare con il verobisogna trascorrere almeno 10-14 giorni in quarantena. Lì non c’era, ma un, ne ha più di uno”, ha affermato Danilov citato da Ukrainska Pravda.è ormai un uomo “spaventato”, ha detto, ricordando che gli ospiti stranieri vengono fatti sedere a grande distanza da lui. Un tweetle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Un sosia di Putin va in giro al posto suo? (video). Un dettaglio sospetto avvalora la rivelazione di Kiev… - porzellan2013 : RT @Gianl1974: Kyiv: non era Putin a Kherson e Lugansk ma un suo sosia 'Non è stato il presidente russo Vladimir Putin a recarsi nei territ… - Nonnadinano : RT @Gianl1974: Kyiv: non era Putin a Kherson e Lugansk ma un suo sosia 'Non è stato il presidente russo Vladimir Putin a recarsi nei territ… - lana17500 : @Bayanov74 Ah ..ho sentito stamani in tg …????????sosia ..perché Putin gravemente malato …?????????????? - attilasarti : RT @Gianl1974: Kyiv: non era Putin a Kherson e Lugansk ma un suo sosia 'Non è stato il presidente russo Vladimir Putin a recarsi nei territ… -

Da Usa nuovi aiuti Ucraina, Kiev: "non è andato nei territori occupati, era un" Ucraina, Starlink nel mirino della Russia: cosa sappiamo finora Le autorità ucraine hanno attribuito il ...... non sarebbe stato il leader russo a recarsi a Kherson e Lugansk, ma un suo: 'Non c'era nessun. È un fatto ben noto. Per parlare con il verobisogna passare almeno 10 - 14 giorni in ...Lì non c'era, ma un suo, ne ha più di uno", ha affermato Danilov citato da Ukrainska Pravda.è ormai un uomo "spaventato", ha detto, ricordando che gli ospiti stranieri vengono ...

Ucraina, Kiev: "Putin non è andato nei territori occupati, era un sosia" Adnkronos

La visita di Vladimir Putin nei territori occupati in Ucraina sarebbe stata solo una messa in scena. A dichiararlo è Oleksiy Danilov, Consigliere per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina, che ag ...Misteriosa esplosione sui cieli di Kiev. Si pensava ad un satellite della Nasa precipitato, ma nella notte arriva la smentita: “È ancora in orbita”. Bakhmut circondata dai russi. Gli ucraini: “Iniziat ...