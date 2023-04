Un sogno europeo chiamato Coppa delle Coppe: ricordando Atalanta-Malines 1988 (Di giovedì 20 aprile 2023) La notte di Atalanta-Malines 1988 accarezzando la finale della Coppa delle Coppe: un sogno sfumato, ma destinato a fare la storia La storia è sempre quel tema avente la possibilità di essere riscritto continuamente, ma nonostante essa tenda a rinnovarsi nel corso degli anni, ciò che è stato fatto prima rimane indelebile sia da chi lo ha sentito raccontare e dall’altra chi lo ha vissuto in prima persona, soprattutto se si tratta di Atalanta-Malines: una notte europea inseguendo un sogno chiamato Coppa delle Coppe. Contro tutto e tutti, anche dei pronostici che vedevano l’Atalanta in Europa (squadra che militava in Serie B) quasi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) La notte diaccarezzando la finale della: unsfumato, ma destinato a fare la storia La storia è sempre quel tema avente la possibilità di essere riscritto continuamente, ma nonostante essa tenda a rinnovarsi nel corso degli anni, ciò che è stato fatto prima rimane indelebile sia da chi lo ha sentito raccontare e dall’altra chi lo ha vissuto in prima persona, soprattutto se si tratta di: una notte europea inseguendo un. Contro tutto e tutti, anche dei pronostici che vedevano l’in Europa (squadra che militava in Serie B) quasi ...

