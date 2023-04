Un posto al sole, trama 20 aprile 2023: Clara vicina alla verità (Di giovedì 20 aprile 2023) Il castello di bugie di Alberto Palladini rischierà di crollare miseramente nella puntata di Un posto al sole di giovedì 20 aprile 2023. Stando alla trama della soap opera di Rai 3, infatti, per l'avvocato la situazione potrebbe complicarsi in modo del tutto inaspettato a causa di un video girato da Micaela al Vulcano. Alberto, di recente, ha intrapreso una relazione clandestina con Diana Dalla Valle, l'architetta che sta curando il progetto di ristrutturazione dello studio legale che condivide con Niko, ma la donna, di fronte al rischio di essere scoperti da Clara e alle complicazioni legate alla loro frequentazione, ha deciso di prendere le distanze dall'uomo. Palladini ha provato a ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 aprile 2023) Il castello di bugie di Alberto Pdini rischierà di crollare miseramente nella puntata di Unaldi giovedì 20. Standodella soap opera di Rai 3, infatti, per l'avvocato la situazione potrebbe complicarsi in modo del tutto inaspettato a causa di un video girato da Micaela al Vulcano. Alberto, di recente, ha intrapreso una relazione clandestina con Diana DValle, l'architetta che sta curando il progetto di ristrutturazione dello studio legale che condivide con Niko, ma la donna, di fronte al rischio di essere scoperti dae alle complicazioni legateloro frequentazione, ha deciso di prendere le distanze dall'uomo. Pdini ha provato a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il tramonto del Sole in un anno 'Un lavoro lungo un anno e che da tanto avevo in progetto. Dodici foto, stesso pos… - GossipOne_it : 'Anticipazioni Un posto al sole: un segreto oscuro mette in pericolo la vita di Tommaso' #gfvip #uominiedonne… - GossipOne_it : 'Anticipazioni Un posto al sole: un segreto oscuro mette in pericolo la vita di Tommaso' - DubbiAbbi : @didimanonegra @ilfoglio_it Ho studiato come mandarti in quel posto dove non batte il sole. Click - il_Sole_Nero : @RoccoTodero Infatti, al posto degli sgravi e delle aliquote vanno bene anche servizi pubblici efficienti, diffusi… -