Un posto al sole anticipazioni 21 aprile: Clara scopre tutto su Alberto e reagisce così (Di giovedì 20 aprile 2023) Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Clara scoprirà con orrore del tradimento di Alberto e comprenderà di essersi solo illusa del suo cambiamento. Infatti, dopo questo prenderà una drastica decisione. Intanto proprio mentre Roberto e Marina cominceranno a trovare un pò di equilibrio, Lara L'articolo proviene da KontroKultura.

