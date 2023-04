Un Posto al Sole Anticipazioni 21 aprile 2023: Clara scopre la verità su Alberto (Di giovedì 20 aprile 2023) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Clara scoprirà che Alberto l'ha tradita mentre Lara interromperà un momento di pace tra Roberto e Marina. Leggi su comingsoon (Di giovedì 20 aprile 2023) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unalin onda il 21. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono chescoprirà chel'ha tradita mentre Lara interromperà un momento di pace tra Roberto e Marina.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il tramonto del Sole in un anno 'Un lavoro lungo un anno e che da tanto avevo in progetto. Dodici foto, stesso pos… - martinadamico1 : @vsproductionn Io provo profonda tenerezza, voglio essere educata, per i dialoghisti. Questi stavano ad un posto al… - Toen17411153 : @MauroCasciari @ViVaRai2Off @Fiorello @fabriggio @goggiasofia @LauraPausini @enricocremonesi Quaglio' a mo siite tr… - Andrea_sun75 : @Il_Picconatore @MediasetTgcom24 Punto terzo, in val di sole c’è una concentrazione di orsi impressionante, il prog… - iltosoo : RT @dariopelle3: Posto che è difficile avere dei riscontri, penso che le eventuali dimissioni di #Chinè potrebbero suggerire un vero e prop… -