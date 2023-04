Un Ponte per l'Europa. Presto il tour di Salvini per trovare finanziatori (Di giovedì 20 aprile 2023) Matteo Salvini andrà a caccia in Europa di eventuali investitori interessati a finanziare il Ponte sullo Stretto. Un «roadshow», come di dice in gergo, «per presentare il progetto e illustrare i vantaggi dell'opera», spiega il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove proprio ieri si è svolto l'incontro con Pat Cox, il coordinatore della Commissione Ue per il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo. I Ten-T non sono altro che le reti transeuropee dei trasporti, un'insieme d'infrastrutture volte a garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e rafforzare la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione. In questa ottica il Ponte tra Sicilia e Calabria ricopre un tassello fondamentale. Il roadshow partirà dopo gli approfondimenti del progetto, perché il ministro dovrà presentare la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) Matteoandrà a caccia indi eventuali investitori interessati a finanziare ilsullo Stretto. Un «roadshow», come di dice in gergo, «per presentare il progetto e illustrare i vantaggi dell'opera», spiega il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove proprio ieri si è svolto l'incontro con Pat Cox, il coordinatore della Commissione Ue per il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo. I Ten-T non sono altro che le reti transeuropee dei trasporti, un'insieme d'infrastrutture volte a garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e rafforzare la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione. In questa ottica iltra Sicilia e Calabria ricopre un tassello fondamentale. Il roadshow partirà dopo gli approfondimenti del progetto, perché il ministro dovrà presentare la ...

