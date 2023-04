Un passo dal cielo, Doctor Strange o Hawaii Five 0? La tv del 20 aprile (Di giovedì 20 aprile 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 20 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un passo dal cielo”. Verrà proposto l’episodio tal titolo “Solo per amore: Parte 1 e parte 2”. Il ritrovamento di una donna sulla sponda di un fiume porta Manuela e Vincenzo in un’indagine che si snoda tra boschi millenari e il mondo incantato degli artigiani che realizzano gli strumenti musicali dal legno vergine. La stessa Manuela finisce per trovarsi in pericolo e Nathan, Vincenzo e Gregorio uniscono le forze per aiutarla. Ma Nathan deve anche ritrovare Mirko, sparito improvvisamente, e aiutarlo a curare le ferite che l’hanno portato a scappare di casa. Intanto, complice il ritorno di Eva, esplode la crisi tra Vincenzo e Carolina, che compie un errore a cui non è semplice rimediare. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Splendida ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 aprile 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 20su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Undal”. Verrà proposto l’episodio tal titolo “Solo per amore: Parte 1 e parte 2”. Il ritrovamento di una donna sulla sponda di un fiume porta Manuela e Vincenzo in un’indagine che si snoda tra boschi millenari e il mondo incantato degli artigiani che realizzano gli strumenti musicali dal legno vergine. La stessa Manuela finisce per trovarsi in pericolo e Nathan, Vincenzo e Gregorio uniscono le forze per aiutarla. Ma Nathan deve anche ritrovare Mirko, sparito improvvisamente, e aiutarlo a curare le ferite che l’hanno portato a scappare di casa. Intanto, complice il ritorno di Eva, esplode la crisi tra Vincenzo e Carolina, che compie un errore a cui non è semplice rimediare. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Splendida ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ??Soldi, tempi, leadership: #Calenda e #Renzi a un passo dal divorzio. Il J’accuse del leader di #Azione: «Non vuole… - Faustanthonia73 : RT @PediatriaOggi: 'Credo che la nostra vita si riduca a una lunga passeggiata, dove chi ti vuole veramente bene ti cammina accanto preoccu… - valfabbrini : RT @CavalloTorre: Putin apparve per la prima volta in tv, nel 2000: «La voce aveva una particolarità: pareva sempre a un passo dal diventar… - marzo7paolo : RT @CavalloTorre: Putin apparve per la prima volta in tv, nel 2000: «La voce aveva una particolarità: pareva sempre a un passo dal diventar… - leone52641 : RT @PediatriaOggi: 'Credo che la nostra vita si riduca a una lunga passeggiata, dove chi ti vuole veramente bene ti cammina accanto preoccu… -