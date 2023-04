UN PASSO DAL CIELO 7, QUARTA PUNTATA: NATHAN SI METTE SULLE TRACCE DI MIRKO (Di giovedì 20 aprile 2023) La settima stagione della serie prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, è ambientata ancora una volta SULLE Dolomiti, con uno sguardo alle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità. La regia è firmata da Enrico Ianniello e Laszlo Barbo. Nel cast di Un PASSO dal CIELO 7 troviamo Giusy Buscemi, diventata protagonista principale della serie, Enrico Ianniello e Marco Rossetti, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Marchesi e con la partecipazione di Rocio Muñoz Morales. EPISODIO 4 – “Solo per Amore” Nella PUNTATA in onda questa sera, il misterioso ritrovamento del corpo di una donna sulla sponda di un fiume porterà Manuela e Vincenzo a intraprendere un’indagine che si snoda tra boschi millenari e il magico mondo degli artigiani che ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 20 aprile 2023) La settima stagione della serie prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, è ambientata ancora una voltaDolomiti, con uno sguardo alle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità. La regia è firmata da Enrico Ianniello e Laszlo Barbo. Nel cast di Undal7 troviamo Giusy Buscemi, diventata protagonista principale della serie, Enrico Ianniello e Marco Rossetti, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Marchesi e con la partecipazione di Rocio Muñoz Morales. EPISODIO 4 – “Solo per Amore” Nellain onda questa sera, il misterioso ritrovamento del corpo di una donna sulla sponda di un fiume porterà Manuela e Vincenzo a intraprendere un’indagine che si snoda tra boschi millenari e il magico mondo degli artigiani che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ??Soldi, tempi, leadership: #Calenda e #Renzi a un passo dal divorzio. Il J’accuse del leader di #Azione: «Non vuole… - GossipOne_it : 'Un passo dal cielo 7: il ritorno di Eva mette in crisi la coppia di futuri sposi' - GraziaLuna_ : RT @FilomenaeFrance: Gli scatti nella vita, quelli che rimangono come grandi vittorie si fanno quando azzardiamo il passo più lungo della g… - GossipOne_it : 'Un passo dal cielo 7: il ritorno di Eva mette in crisi la coppia di futuri sposi' #gfvip #uominiedonne #amici22… - bubinoblog : UN PASSO DAL CIELO 7, QUARTA PUNTATA: NATHAN SI METTE SULLE TRACCE DI MIRKO -