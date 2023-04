Un passo dal cielo 7: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (Di giovedì 20 aprile 2023) Stasera, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Un passo dal cielo 7, la settima stagione dell’appassionante fiction giallo/commedia che racconta le indagini del commissario Vincenzo Nappi e le vite degli altri personaggi immersi nella natura delle nostre Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nella quarta puntata dal titolo Manuela indaga su un caso decisamente spinoso. Una donna, infatti, viene ritrovata senza vita sulla sponda di un fiume. Man mano che la sua storia viene approfondita, Manuela e Vincenzo intraprendono un viaggio tra boschi millenari e il mondo suggestivo degli artigiani, che con grande maestria, realizzano strumenti musicali dal legno vergine. Manuela si ritrova in grave ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 aprile 2023) Stasera, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Undal7, la settima stagione dell’appassionante fiction giallo/commedia che racconta le indagini del commissario Vincenzo Nappi e le vite degli altri personaggi immersi nella natura delle nostre Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nelladal titolo Manuela indaga su un caso decisamente spinoso. Una donna, infatti, viene ritrovata senza vita sulla sponda di un fiume. Man mano che la sua storia viene approfondita, Manuela e Vincenzo intraprendono un viaggio tra boschi millenari e il mondo suggestivo degli artigiani, che con grande maestria, realizzano strumenti musicali dal legno vergine. Manuela si ritrova in grave ...

