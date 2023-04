Un passo dal cielo 7: le anticipazioni della quarta puntata (Di giovedì 20 aprile 2023) Quella che sembra solo l'ennesima indagine su una misteriosa morte, si trasforma in qualcosa di inaspettatamente complicato per i fratelli Nappi, tanto che Manuela si ritrova improvvisamente in pericolo. A salvarla sarà l'affascinante Nathan. Comincia così la quarta puntata di Un passo dal cielo 7, la serie di Rai1 con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Giorgio Marchesi, girata tra le Dolomiti e quest'anno anche tra le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 20 aprile. Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della quarta puntata Il ritrovamento di una donna sulla sponda di un fiume porta l'ispettrice Manuela (Giusy Buscemi) e il commissario Vincenzo (Enrico ... Leggi su panorama (Di giovedì 20 aprile 2023) Quella che sembra solo l'ennesima indagine su una misteriosa morte, si trasforma in qualcosa di inaspettatamente complicato per i fratelli Nappi, tanto che Manuela si ritrova improvvisamente in pericolo. A salvarla sarà l'affascinante Nathan. Comincia così ladi Undal7, la serie di Rai1 con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Giorgio Marchesi, girata tra le Dolomiti e quest'anno anche tra le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 20 aprile. Undal7, leIl ritrovamento di una donna sulla sponda di un fiume porta l'ispettrice Manuela (Giusy Buscemi) e il commissario Vincenzo (Enrico ...

