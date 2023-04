Un mix… esplosivo: cosa c’è nella “pozione segreta” di Haaland (Di giovedì 20 aprile 2023) Haaland è il calciatore più chiacchierato del momento. Il norvegese sta dimostrando ogni giorno di essere un talento unico e sta ottenendo in campo risultati pazzeschi. Ieri ha segnato l’ennesimo gol della stagione, nella sfida di ritorno di quarti di finale di Champions League contro il Bayer, il 48° con la squadra di Guardiola. Lo stato di forma di Haaland è impressionante ed in tantissimi cercano di scoprire ogni giorno i suoi segreti anche se il calciatore ha più volte dichiarato di non averne e di impegnarsi duramente nel suo lavoro, accompagnandolo con una alimentazione sana e una… “pozione segreta“, come ammesso pochi giorni fa sui social. Leggi anche Haaland Una dieta insolita e i riti del sonno: così Haaland è diventato un ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 aprile 2023)è il calciatore più chiacchierato del momento. Il norvegese sta dimostrando ogni giorno di essere un talento unico e sta ottenendo in campo risultati pazzeschi. Ieri ha segnato l’ennesimo gol della stagione,sfida di ritorno di quarti di finale di Champions League contro il Bayer, il 48° con la squadra di Guardiola. Lo stato di forma diè impressionante ed in tantissimi cercano di scoprire ogni giorno i suoi segreti anche se il calciatore ha più volte dichiarato di non averne e di impegnarsi duramente nel suo lavoro, accompagnandolo con una alimentazione sana e una… ““, come ammesso pochi giorni fa sui social. Leggi ancheUna dieta insolita e i riti del sonno: cosìè diventato un ...

