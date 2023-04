Un disperato bisogno di uomini. Mosca e Kiev spingono su spot, manifesti, soldi per reclutare più soldati (Di giovedì 20 aprile 2023) La Russia punta su machismo e indottrinamento dei nuovi "pionieri", la sfida in un video: "dimostra di essere un vero uomo". L'Ucraina ha bisogno di "ogni uomo" per la sua controffensiva di primavera. Arrivano i primi Patriot Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 aprile 2023) La Russia punta su machismo e indottrinamento dei nuovi "pionieri", la sfida in un video: "dimostra di essere un vero uomo". L'Ucraina hadi "ogni uomo" per la sua controffensiva di primavera. Arrivano i primi Patriot

